В закупках ГУ ФСИН по Новосибирской области выявили нарушение формирования условий контракта. Антимонопольное ведомство предписало изменить условия контракта стоимостью более полутора миллионов рублей. Информацию об этом опубликовала пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области.

Как сообщается, ООО «Фирма Ролитекс» обратилась в новосибирское УФАС с жалобой на действия ГУФСИН по Новосибирской области как заказчика при проведении торгов на закупку банно-прачечного оборудования.

Заказчик не указал одну из обязательных характеристик необходимого оборудования для закупки, чем нарушил закон ч. 6 ст. 23 закона о контрактной системе. Речь о профессиональных стиральных машинах, для которых обязательной характеристикой является «тип нагрева воды» — именно этот параметр в описание закупки ГУФСИН и не был включен.

Новосибирское УФАС предписало устранить нарушения, внеся изменения в описание объекта закупки и продлить сроки подачи заявок на участие в аукционе стоимостью 1,7 миллиона рублей.

Ранее мы сообщали, что новосибирское УФАС признало виновной в нарушении антимонопольного законодательства и оштрафовало на 1,3 миллиона рублей компанию, поставлявшую оборудование в один из новосибирских колледжей.