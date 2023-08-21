В Новосибирске ограничили движение по улицам Чаплыгина и Октябрьской

Ольга Степанова
 
В Новосибирске ограничили движение по улицам Чаплыгина и Октябрьской
Фото: unsplash.com

В Новосибирске в связи с ремонтом теплосетей введены временные ограничения движения на ул. Чаплыгина и на ул. Октябрьской. Об этом сообщили в пресс-центре городской мэрии.

«По 11 сентября сужается на 4 метра проезжая часть ул. Чаплыгина в районе дома № 65. Также по 11 сентября сужена на 5 метров проезжая часть ул. Октябрьской в районе дома № 34. Ограничения связаны с ремонтами на теплотрассах, которые проводит ООО «НТСК»», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, какие меры будут приняты по разгрузке транспортной развязки на площади Труда в Новосибирске. 

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