Иркутский суд вынес приговор по уголовному делу о контрабанде лесоматериалов на крупную сумму. Двое местных жителей получили по 7 с лишним лет в колонии строгого режима. Информация об этом появилась в ТГ-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ленинский районный суд Иркутска признал двух жителей региона виновными в контрабанде леса на сумму более 100 миллионов рублей. Установлено, что в 2018-2019 годах они с использованием фиктивных документов скупали незаконно заготовленную древесину и занимались ее реализацией. Всего злоумышленники успели нелегально экспортировать порядка 15 тыс. куб. м. лесоматериалов.

Суд признал обвиняемых виновными в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 191.1, ч. 3 ст. 226.1 и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и приговорил их к 7 годам 8 месяцам и 7 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с трехлетним запретом на предпринимательскую деятельность.

Ранее мы сообщали, что правоохранители выявили еще один эпизод в другом крупном деле о контрабанде иркутского леса.