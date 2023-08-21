Новосибирский завод бытовой химии открывает производство в Саратове

Новосибирский завод бытовой химии (НЗБХ) расширяет мощности и объявил о запуске пятой производственной площадки, которая начнет работать в Саратове в сентябре 2023 года.

Напомним, что 3 года назад Новосибирским заводом бытовой химии было принято решение открытие производственных мощностей в западной части России для сокращения логистических издержек. Так, в июле 2021-го года было запущено производство в Самаре, в ноябре 2022 года в посёлке Мелихово Владимирской области. Такой выбор связан с покрытием Европейской части страны продукцией предприятия, а также сокращением логистического плеча, в том числе, при доставке сырья.

По данным компании, объем инвестиций в проект в Саратове составит 80 миллионов рублей, из которых 60% – собственные средства, а 40% заемные (по программе ВТБ 3%). Запуск будет разбит на 2 этапа.

В рамках первого этапа в 2023 году компания вложит 40 миллионов рублей. Это позволит производить на площадке площадью 4000 кв. м свыше 1200 тонн сухих моющих средств и 400 тонн жидких моющих средств в месяц. После запуска второго этапа в 2024 году, производственная мощность ЖМС вырастет на 600 тонн, что позволит значительно увеличить объемы производства.

Продукция, произведенная в Саратове, будет реализовываться преимущественно в Европейской части России.

По словам директора Новосибирского завода бытовой химии Рафиса Аросланова, первая партия жидких моющих средств, изготовленная на новой производственной площадке, будет отгружена в начале сентября 2023 года. В компании отмечают, что регулярно расширяют рынки и географию сбыта собственной продукции, что происходит как за счет развития дистрибьюторской сети, так и за счет выхода в сегмент e-commerce.

Новосибирский завод бытовой химии (НЗБХ) более 25 лет разрабатывает и выпускает продукцию для стирки, уборки и ухода за домом, как под собственными марками, так и в рамках контрактного производства для торговых сетей. В основе используется российское оборудование и российское сырье. Общегодовой оборот, по собственным данным компании, составляет более 2 млрд рублей. По состоянию на 21 августа 2023 года НЗБХ управляет четырьмя собственными площадками, расположенных в 3 регионах – Новосибирской области (2 площадки), Самарской (1 площадка) и Владимирской (1 площадка) областей. В портфеле компании 12 брендов и 64 SKU (ассортиментных позиций). 70% структуры продаж составляет стиральный порошок. Продукция реализуется через дистрибьюторов, а также продается в торговых сетях.