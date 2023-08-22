Китайская марка GEELY откроет второй дилерский центр в Кемерове

Как стало известно «Континенту Сибирь», компания «Ай-Би-Эм», официально представляющая KIA, UAZ, Skoda, Jaguar, Land Rover, CHERY, OMODA, в конце сентября запустит дилерский центр китайской марки GEELY в Кемерове. На сегодня у марки уже есть партнер в городе — им является крупный мультибрендовый холдинг «Картель Авто».

«Мы выиграли тендер на второго дилера GEELY в Кемерове и открываемся в конце сентября», — сообщил «Континенту Сибирь» генеральный директор компании «Ай-Би-Эм», руководитель регионального совета ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) по СФО и ДВФО Денис Пронин.

Напомним, что компания «Ай-Би-Эм» по итогам 2022 года вошла в Топ-5 самых крупных автодилеров Сибири по размеру выручки. Она начинала свой бизнес с марки KIA, достигнув по этому бренду сильных позиций в регионе. На сегодня «Ай-Би-Эм» официально представляет KIA, UAZ, Jaguar, Land Rover, CHERY в Кемерове, а также Skoda и OMODA в Новокузнецке. При этом дилерские центры Jaguar, Land Rover, KIA, CHERY, OMODA были запущены компанией в непростой для автобизнеса 2022 год. В частности, полнофункциональный салон британских марок Jaguar, Land Rover был построен компанией с нуля и готовился к открытию весной 2022 года еще до принятия дистрибьютором решения по уходу из России.

Как отметил «Континенту Сибирь» Денис Пронин, дилерский центр GEELY займет половину здания, который сейчас служит для марок Jaguar и Land Rover. По бренду GEELY «Ай-Би-Эм» будет конкурировать с ГК «Картель Авто», которая официально представляет эту марку в Кемерове. Также у GEELY есть официальный дилер в Новокузнецке — «Кузбассавтоцентр».

По данным «Автостат Инфо», в первом полугодии 2023 года в Кузбассе было зарегистрировано 203 новых автомобиля GEELY. Для сравнения: за этот же период в Новосибирской области было зарегистрировано 220, в Красноярском крае — 242, в Иркутской области — 227 новых автомобилей GEELY. В каждом из этих городов у марки по два партнера. По данным «Континента Сибирь», в ближайшее время третий официальный дилер GEELY появится и в Новосибирске.

Напомним, что ранее стало известно о том, что кузбасская ГК «Картель Авто» пополняет портфель четырьмя новыми брендами.

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