В Барнауле вступил в силу приговор главе медцентра, обвиняемому в хищении 100 млн рублей

Вступил в законную силу приговор в отношении директора и заместителя главного врача частного медицинского центра в Барнауле. Им инкриминировали ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

«Установлено, что директор общества, главный врач и его заместитель с января 2016 года по ноябрь 2020 года предоставляли в страховые медицинские организации заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно объема и характера оказанных пациентам медицинских услуг в рамках территориальной программы ОМС, совершили, таким образом, хищение денежных средств ТФОМС Алтайского края на сумму более 100 млн рублей», — говорится в сообщении.

Суд назначил директору медицинского центра наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 500 тысяч рублей, заместителю главного врача – 3 года 10 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года 10 месяцев, со штрафом в размере 400 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что глава департамента по культуре Томской области не признал вину по делу о мошенничестве.