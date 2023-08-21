Какие места достались сибирским регионам во всероссийском рейтинге высоких зарплат?

Игорь Черных
 
Фото из архива «Континента Сибирь»

Специалисты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости подготовили сравнительный анализ уровня доходов населения регионов Российской Федерации за период с июня 2022 года по май 2023 года. Основным показателем исследования является доля специалистов в конкретных регионах с зарплатами выше средней по РФ. 

В отчете сказано, что средняя зарплата в России за исследуемый период составила 59 тысяч рублей, что на 13,2% больше, чем за предыдущие 12 месяцев.

Лидером рейтинга доходов населения России стал Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем «доля работников с зарплатой выше средней по стране» составившим 75%. Второе и третье места заняли Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа с показателем сравнения 61,4% и 60,8% соответственно. Москва в этом рейтинге расположилась на 9 позиции (44,4%), а замыкает список из 85 регионов Республика Ингушетия с долей работников с зарплатой выше средней по стране 8,8%.

Лидерами рейтинга высоких зарплат среди регионов Сибирского федерального округа стали Иркутская область, Красноярский край и Кузбасс, занимающие в списке соседние места с 11 по 13 с долей высокооплачиваемых работников 40,5%, 40,1% и 37,4% соответственно. Далее в рейтинге сибирские регионы разместились на следующих позициях: Томская область (23 место — 30,1%), Республика Хакасия (25 место — 29,3%), Омская область (30 место — 26,4%), Республика Тыва (34 место — 25,9%) и Новосибирская область (43 место — 23,3%).

В самой нижней части сравнительной таблицы по доле работников с зарплатой выше средней по стране за период с июня 2022 года по май 2023 года оказались ещё два региона СФО: Республика Алтай и Алтайский край. По данным РИА Рейтинг они заняли 77 и 79 места из 85 регионов страны, принимавших участие в исследовании, с показателем сравнения 14,2% и 12,1% соответственно.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, какой регион стал лидером СФО по объему производства продукции сельского хозяйства.

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