Какие места достались сибирским регионам во всероссийском рейтинге высоких зарплат?

Специалисты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости подготовили сравнительный анализ уровня доходов населения регионов Российской Федерации за период с июня 2022 года по май 2023 года. Основным показателем исследования является доля специалистов в конкретных регионах с зарплатами выше средней по РФ.

В отчете сказано, что средняя зарплата в России за исследуемый период составила 59 тысяч рублей, что на 13,2% больше, чем за предыдущие 12 месяцев.

Лидером рейтинга доходов населения России стал Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем «доля работников с зарплатой выше средней по стране» составившим 75%. Второе и третье места заняли Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа с показателем сравнения 61,4% и 60,8% соответственно. Москва в этом рейтинге расположилась на 9 позиции (44,4%), а замыкает список из 85 регионов Республика Ингушетия с долей работников с зарплатой выше средней по стране 8,8%.

Лидерами рейтинга высоких зарплат среди регионов Сибирского федерального округа стали Иркутская область, Красноярский край и Кузбасс, занимающие в списке соседние места с 11 по 13 с долей высокооплачиваемых работников 40,5%, 40,1% и 37,4% соответственно. Далее в рейтинге сибирские регионы разместились на следующих позициях: Томская область (23 место — 30,1%), Республика Хакасия (25 место — 29,3%), Омская область (30 место — 26,4%), Республика Тыва (34 место — 25,9%) и Новосибирская область (43 место — 23,3%).

В самой нижней части сравнительной таблицы по доле работников с зарплатой выше средней по стране за период с июня 2022 года по май 2023 года оказались ещё два региона СФО: Республика Алтай и Алтайский край. По данным РИА Рейтинг они заняли 77 и 79 места из 85 регионов страны, принимавших участие в исследовании, с показателем сравнения 14,2% и 12,1% соответственно.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, какой регион стал лидером СФО по объему производства продукции сельского хозяйства.