В 2023-2024 годах в Новосибирской области откроются новые интересные ресторанные проекты, часть из которых уже публично анонсированы. «Континент Сибирь» приглашает читателей принять участие в голосовании.



В начале осени на месте клуба Guevara на улице Ленина ожидается запуск ресторана «Frank by Баста», главным блюдом которого будут фирменные ребра. Проект известного музыканта будут развивать сами держатели концепции.

На улице Военной ожидается открытие ресторана северной кухни «Териберка», который запускают московские инвесторы.

В ноябре в Академгородке на Морском проспекте запустится кофейня омской сети Skuratov Coffee, которая станет уже шестой в Новосибирске.

Также осенью ожидается запуск кофейни новосибирской сети Brew Sell рядом с ККК имени Владимира Маяковского.

В экопространстве «Органика» в районе аэропорта Северный откроется пятая по счету кофейня сети Coffee Collective. Начало работ по проекту планируется в сентябре 2023 года, окончание — в сентябре 2024 года.

Осенью в парке Кольцово ожидается запуск кафе «Свобода». Одноименное заведение на сегодня работает в Академгородке.

Еще одним новым заведением станет тапас-бар от создателей гастробара «Профсоюз». Он откроется в здании «Рок Сити» вместо закрывшейся пиццерии «У Беллуччи круче».

Также в конце августа – начале сентября ожидается запуск франчайзинговой пиццерии «Бонжорно» в ЖК «Оазис».

«Континент Сибирь» предлагает принять участие в опросе.

Открытия какого ресторана или кофейни в Новосибирске вы ждете больше всего? Ресторан «Frank by Баста» на улице Ленина

Ресторан северной кухни «Териберка» на улице Военной

Кофейня сети Skuratov Coffee в Академгородке

Кофейня Brew Sell рядом с ККК имени Владимира Маяковского

Кофейня сети Coffee Collective в экопарке в Заельцовском районе Новосибирска

Кафе «Свобода» в Кольцово

Тапас-бар от создателей «Профсоюза» в здании «Роксити»

Пиццерия «Бонжорно» в ЖК «Оазис»

Ни одного из перечисленных Максимальное число ответов в опросе: 1 Результаты опроса