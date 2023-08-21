18-летнего новосибирца задержали за попытку сбыта 300 таблеток «Экстази»

В Ленинском районе Новосибирска транспортные полицейские задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в распространении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по СФО.

«Во время личного досмотра задержанного правоохранители обнаружили и изъяли несколько десятков полиэтиленовых свертков с таблетками, которые по заключению экспертизы является наркотическим средством МДМА или «Экстази». В общей сложности из незаконного оборота изъято 300 таблеток содержащих наркотическое средство», — говорится в сообщении.

При проведении обыска по месту жительства подозреваемого следственно-оперативная группа обнаружила весы, упаковочные материалы и сто тысяч рублей, полученных от противоправной деятельности.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере, расследование которого на сегодняшний день завершено.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что новосибирский суд вынес приговор красноярцам, пытавшимся сбыть 45 кг наркотиков.