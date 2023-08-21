Власти подали заявку в ФАИП для реконструкции новосибирского театра «Старый дом»

Региональные власти подали заявку в Федеральную адресную инвестиционную программу для реконструкции Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Татьяну Ильину.

«Проект готов под ключ, он подан в федеральную инвестиционную программу. Наш проект был подан дважды — в программу «Реконструкции» и в программу «Инновации», и в декабре будут результаты», — уточнила Татьяна Ильина, отметив также, что стоимость реконструкции составит 1,6 млрд рублей. Её цитату приводит ТАСС.

Как ранее сообщали в пресс-службе театра, первым этапом реконструкции планируется создать новый корпус. В нём будет зал на 320 мест, репетиционные помещения, большая зрительская зона, сцена-трансформер Blackbox, а также административные кабинеты и цеха для изготовления костюмов, декораций и реквизита. Вторым этапом предполагается модернизировать действующее здание с сохранением его исторического облика. Общая площадь театрального комплекса составит 5 тыс. кв. м.

Здание театра «Старый дом», спроектированное архитектором Андреем Крячковым, было построено в 1912 году. Сам же театр был основан в 1933-м, а в новые помещения, где он работает по сей день, труппа переехала в 1967-м. До этого строение возле остановки общественного транспорта «Речной вокзал» неоднократно меняло своё функциональное назначение.

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