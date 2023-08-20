Запущен процесс изъятия у Андрея Мельниченко компании СИБЭКО в пользу государства

17 августа Свердловским районным судом города Красноярска принят к производству иск заместителя Генерального прокурора России против бизнесмена Андрея Мельниченко лично и компаний АО «Хакасская сервисно-ремонтная компания» и Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации. Информация об этом размещена на сайте суда.

Иск Генеральной прокуратуры касается энергетических активов, которые, как утверждается, были куплены у структур экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, а именно акций «Сибирской энергетической компании» (СИБЭКО), сообщает РБК.

По данным сервиса Rusprofile, учредителем АО «Сибирская энергетическая компания» является Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации. Основной вид деятельности — производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций. Управляющей организацией СИБЭКО является ООО «Сибирская генерирующая компания»



Требования Генпрокуратуры об изъятии активов в пользу государства основаны на том, что при осуществлении надзора за расследованием дела «соучастников Михаила Абызова» получена информация «о нарушении гражданином Мельниченко и подконтрольными ему юридическими лицами законодательства о противодействии коррупции при совершении сделок по приобретению акций СИБЭКО». Предварительное судебное заседание по делу назначено на 7 сентября 2023 года.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что Генпрокуратура подала иск об изъятии в госсобственность оборонного завода из холдинга Эдуарда Тарана.