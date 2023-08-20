Инвестиционный форум, помидорный скандал и съемки сериала: как отмечает 200-летие южная столица Красноярского края?

На уикэнд, 18-20 августа, в Красноярском крае пришлось празднование 200-летнего юбилея города Минусинск, считающегося неофициальной южной столицей региона. Знаменательной дате посвящено значительное количество деловых и торжественных мероприятий. Об этом сообщает официальный сайт муниципального образования город Минусинск.

Минусинск — административный центр Минусинского района Красноярского края. Расположен в южной части края, в центре лесостепной Минусинской котловины, на правом берегу реки Енисей. Расстояние до города Красноярска — 450 км. Минусинск является самым крупным муниципальным образованием на юге края, площадь территории составляет 60,5 квадратных километров. Население более 70 тысяч человек. Дата основания: 1739 год (село Минусинское). С 1823 года — уездный город в составе Енисейской губернии Российской империи

VI Минусинский инвестиционный форум 2023 «Инвестиции в малые города России» открылся 18 августа. В форуме приняли участие более 400 специалистов из разных регионов и стран. На пленарном заседании выступил временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков. Одной из первоочередных задач развития Минусинска он обозначил «создание комплексного плана развития города».

К 200-летнему юбилею в Минусинске, на старейшей площади города, Соборной, установили памятную стелу, увенчанную ангелом. Стела стала подарком южной столице от глав территорий региона. С инициативой ее создания выступила ассоциация «Совет муниципальных образований Красноярского края». Также к юбилею после реконструкции и ремонта в Минусинске открылся второй корпус Мартьяновского музея. Посетителей ждут 16 новых выставочных залов, кроме того здесь обустроено хранилище с современным оборудованием и просторный конференц-зал.

Минусинский краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова основан в 1877 году. Является одним из ведущих региональных музеев России. В 2022 году занял 42 место в стране и 2 место в Сибирском федеральном округе по посещаемости, собрав 258 300 гостей

Краевой праздник «День Минусинского помидора» ежегодно входит в программу Дня города. Это конкурс на самый крупный выращенный помидор. В этом году участница онлайн-конкурса обвинила организаторов в необъективности, сообщает портал «Новая Хакасия». Принять участие в онлайн-конкурсе могли все россияне, кроме минусинцев, для которых проводится отдельный очный конкурс. Победила жительница Пермского края, вырастившая томат сорта «Минусинский крупный» весом 1212 граммов. Светлана Петреченко из Красноярска с результатами не согласна: ее «Бычий лоб» потянул на все 1714 граммов. Организаторы конкурса пояснили, что Светлана не выполнила главное условие — помидоры должны быть только минусинских сортов, а «Бычий лоб», хоть и выращивается в Минусинске, создан новосибирской агрофирмой «Сибирский сад». Участница считает иначе: она купила семена в Минусинске.

«День Минусинского помидора» проводится с 2004 года. В 2008 году праздник получил статус краевого и стал гастрономическим брендом Красноярского края. В 2021 году победил помидор-рекордсмен весом 2270 граммов, ставший самым крупным помидором России



Кроме того, в дни празднования юбилея в Минусинске проходят съемки одного из эпизодов нового сезона детективного сериала телекомпании НТВ «Невский». Как сообщает официальный сайт муниципального образования город Минусинск в кадры сериала попадет празднование 200-летия и шоу «День Минусинского помидора».

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, как Норильск в день своего юбилея вошел в Книгу рекордов России.