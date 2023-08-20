Как ФК «Новосибирск» сумел сохранить лидерство в дивизионе?

В субботу, 19 августа, ФК «Новосибирск» в шестом туре сезона 2023-2024 первенства России по футболу среди команд Второй Лиги «Дивизион А» проводил матч на выезде против белгородского клуба «Салют». Игра прошла в упорной борьбе и изобиловала желтыми карточками. Отчет о матче представлен на странице ФК «Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Встреча прошла при 33-градусной жаре на белгородском стадионе «Салют» в присутствии четырехсот зрителей. Матч не вызвал ажиотажа среди местных болельщиков, так как команда хозяев на сегодня замыкает таблицу турнира. Несмотря на то, что ФК «Новосибирск» вышел на игру в ранге лидера, явного преимущества этот факт сибирякам не гарантировал.

Начав с быстрого гола, новосибирский клуб пропустил ответный мяч с пенальти, отложив выяснение победителя на окончание игры. В итоге решающий мяч был забит на 73-й минуте, предопределив нервозную концовку — 2:1 в пользу ФК «Новосибирск», 3 желтых карточки у хозяев и 5 — у гостей.

Главный тренер ФК «Новосибирск» Алексей Медведев на послематчевой пресс-конференции отметил, что все соперники в группе равны по силам, все матчи проходят в равной борьбе, много ничьих, а потому цена каждой такой победы становится очень весомой.

ФК «Новосибирск» после шести туров набрал 14 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу дивизиона. Идущая второй московская команда «Родина-2» отстает на одно очко. В седьмом туре новосибирская команда сыграет 27 августа в 17:00 на стадионе «Спартак» матч с гостями из Москвы, командой «Чертаново».

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, как ФК «Новосибирск» одержал волевую победу над лидером и вышел на первое место в дивизионе.