Кто подложил свинью на выборах главы Хакасии?

Вчера, 18 августа, в центре Абакана неизвестные выпустили живую свинью, на боку которой были нарисованы серп и молот. Коммунисты увидели в этом провокацию и обвинили в ней своих оппонентов на выборах главы Республики Хакасия. Отдельные наблюдатели уверены, что это сделал штаб кандидата от КПРФ, действующего руководителя региона Валентина Коновалова. На выходку уже отреагировали лидер КПРФ Геннадий Зюганов и депутат Госдумы Юрий Афонин.

В Абакане прямо перед зданием правительства Республики Хакасия неизвестные выпустили живую свинью, на правом боку которой изобразили серп и молот, а на левом написали: «продолжительность жизни свиней растет».

На провокацию отреагировал первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы РФ Юрий Афонин. В своем телеграм-канале он написал: «В Хакасии противники коммунистов докатились до использования свиней с серпом и молотом. Но свинские технологии им не помогут». Не остался в стороне и лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Его также цитирует Афонин: «Такого безобразия не было даже в 90-е годы. Хамство, варварство, бесконечная ложь, вместо дебатов – грязные политические технологии, не имеющие ничего общего с нормальной ситуацией».

Сам Валентин Коновалов на своей странице в Телеграм сообщил, что «уже переговорил с министром внутренних дел по Республике Хакасия. Полиция должна найти и привлечь к ответственности подонков, совершивших эту грязную провокацию».

Между тем, в абаканских соцсетях высказывают мнение, что провокация на руку штабу Коновалова. Например, канал «НеНаши» пишет: «Старинная (как мировой пролетариат) политическая технология – называется «самострел». Вызывает неконтролируемую ярость в рядах сторонников кандидата, против которого технология была якобы использована, консолидирует избирателей, открывает шикарные коридоры возможностей для разнообразных интерпретаций. Штаб Коновалова может во всё коммунистическое горло заявлять – «Валентина обидели» – и призывать к ответу неведомых провокаторов».

Напомним, 25 июля, избирательная комиссия Хакасии зарегистрировала секретаря хакасского отделения «Единой России», депутата Госдумы Сергея Сокола кандидатом в главы региона. До этого регистрацию получили действующий председатель хакасского правительства, коммунист Валентин Коновалов и Михаил Молчанов — член ЛДПР, парламентарий Верховного Совета Хакасии, помощник сибирского депутата Государственной Думы Алексея Диденко.

Выборы главы Республики Хакасия состоятся 13 сентября.