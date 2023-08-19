Новосибирский центр подготовки «Звезда» ждет желающих пройти военную подготовку в условиях, максимально приближенных к боевым

Сегодня, 19 августа, губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил центр допподготовки «Звезда», где провёл рабочую встречу с обучающимися и руководством автономного палаточного лагеря. А также пригласил новосибирцев пройти военную подготовку в условиях, максимально приближенных к боевым. Если желающих будет много, то центр увеличит набор курсантов, сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Во время посещения центра военно-прикладной дополнительной подготовки «Звезда» глава Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что региональный минпромторг находится в постоянном поиске новых производителей, взаимодействует с самодеятельными конструкторами. А центр стал «полигоном, испытательной лабораторией». Губернатор поблагодарил организаторов центра за сотрудничество. «Помощь бесценная. У нас есть возможность испытать приборы, БПЛА и получить оценку действующих военных – это для нас бесценно. Также мне важно получить обратную связь от первой группы участников программы «Звезда». На старте я потребовал, чтобы программа была максимально насыщенная, чтобы ни минуты продыха не было, чтобы у участников не возникло ощущения отпуска, каникул для развлечения», – отметил Андрей Травников.

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Кроме того, глава региона попросил всех занимающихся в центре рассказать о его работе родным и близким, друзьям, поделиться этой информацией в соцсетях. «У кого в крови армейский зуд остался, кто хочет проверить, готов он защищать Родину или нет – чтобы все могли воспользоваться программой «Звезда». Она будет продолжаться, мы предусмотрели возможность для занятий одновременно четырёх групп. Будут желающие – увеличим набор. Так что просьба – дать обратную связь. Конечно, мы осознаём, что за 14 дней полноценную подготовку пройти невозможно, но эта программа даёт шанс себя попробовать, а там уже каждый сам решит, использовать эти навыки в гражданской жизни или продолжить подготовку уже в составе кадровых подразделений. Поблажек не будет, программа будет только усложняться и насыщаться, подход строгий: кто не выдержал и сбежал домой на день-два – из участия в программе исключаем. В «Звезде» не пионерские игры – всё серьёзно», – подчеркнул Андрей Травников.

В октябре 2022 года на базе НВВКУ для подготовки добровольцев и мобилизованных была создана Новосибирская региональная общественная организация по развитию тактических дисциплин «Звезда». В декабре 2022 года – были открыты учебные классы и испытательная лаборатория. Цель создания организации – подготовка специалистов в соответствии с современными реалиями ведения боевых действий. Обучение в режиме интенсива проходит в условиях, максимально приближенных к реальным полевым. Инструкторами, имеющими опыт боевых действий, в том числе в СВО, применяются современные методики обучения. При поддержке Новосибирской области и в сотрудничестве с НВВКУ была создана материально-техническая база, которая позволяет выполнять полный комплекс тактических упражнений. «Звезда» располагает учебными помещениями с современным оборудованием, симуляторами полётов БПЛА, лазерным тиром, а также отдельным общежитием и полевым лагерем на 150 человек.