Бывший вице-губернатор Томской области пытался переписать имущество после возбуждения дела

Прокуратура Томской области в рамках надзора за расследованием уголовного бывшего заместителя губернатора региона, обвиняемого в растрате 79 млн рублей бюджетных средств, выделенных ему на создание и развитие областного многофункционального студенческого городка, выявила факты неправомерного отчуждения имущества. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что чиновник, зная о возбуждении уголовного дела, принял меры к фиктивному переоформлению принадлежащего ему недвижимого имущества на родственников с целью избежания дальнейшего обращения взыскания на него.

Так, в апреле-июле 2022 года он оформил 3 договора купли-продажи, в соответствии с которыми право собственности на квартиры в Томске и Москве, а также жилой дом и земельный участок в Анапе общей стоимостью свыше 100 млн рублей перешли к его родственникам.

Прокуратура области в судебном порядке потребовала признать сделки с недвижимостью недействительными. Ленинским районным судом г. Томск, Тверским районным судом г. Москва и Анапским городским судом Краснодарского края заявленные требования удовлетворены, право собственности покупателей на объекты недвижимости прекращено.

Уголовное дело по обвинению бывшего заместителя губернатора Томской области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты), ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) в настоящее время находится на рассмотрении в суде. На имущество подсудимого наложен арест.

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