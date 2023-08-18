Экс-кандидат в губернаторы Омской области не смог оспорить порядок сбора подписей

Омский областной суд рассмотрел жалобу экс-кандидата в губернаторы Юрия Александрова на решение Омского районного суда, отклонившего его иск об оспаривании действий администрации Омского муниципального района и прокуратуры Омской области по организации сбора подписей. Об этом сообщили в телеграм-канале областных судов.

В обоснование требований самовыдвинутый кандидат указал, что не смог собрать необходимое для регистрации в качестве кандидата на должность главы Омской области количество подписей, поскольку должностные лица администрации Омского муниципального района осуществили централизованный сбор подписей депутатов. Этот сбор был организован при содействии областной прокуратуры, допустившей нотариальное заверение подписей в здании прокуратуры Омского района. Указанными действиями был нарушен принцип равенства кандидатов.

Однако, изучив материалы дела, райсуд, а затем и областной суд не нашли нарушений, а заверение листов поддержки происходило в здании, в котором помимо прокуратуры Омского района расположен также кабинет нотариуса, что само по себе не свидетельствует о каком-либо участии прокуратуры в организации сбора подписей.

Исследовав представленные доказательства, Омский районный суд Омской области признал необоснованными доводы административного истца и решил отказать в удовлетворении заявленных требований.

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