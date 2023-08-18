Новосибирской Областной суд оставил без изменения постановление Октябрьского райсуда от 4 августа 2023 года об избрании меры пресечения в отношении Александра Козлова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, апелляционные жалобы защиты – без удовлетворения, сообщают в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Напомним, что Козлов для производства ремонта в своем служебном кабинете незаконно требовал от заключенных приобретение строительных материалов и инвентаря из «Леруа Мерлен Восток», которые были приобретены на общую сумму около 240 тыс. рублей и доставлены в колонию. После этого заключенные осуществили ремонтные работы в помещениях ФКУ «ИК-18», в том числе в кабинете Козлова.

Фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 октября 2023 года.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что экс-сотрудника полиции Новосибирска будут судить за организацию незаконной миграции.