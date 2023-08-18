«Единая Россия» утвердила предвыборную программу на выборах главы Новосибирской области

Делегаты «Единой России» в рамках региональной конференции утвердили предвыборную программу партии на выборах губернатора Новосибирской области.

Депутат Госдумы Александр Жуков акцентировал внимание на важности того, что предвыборная программа создавалась при активном участии самих жителей. На дискуссионных площадках Новосибирска горожане, общественники и эксперты в течение двух месяцев разрабатывали решения по развитию области, определяли дальнейшие перспективы и проблемные зоны.

«За прошедшие пять лет удалось сделать многое. Результаты говорят сами за себя. Фактически Новосибирская область превратилась в огромную строительную площадку, на которой закладывается будущее региона. Удалось сплотить все конструктивные силы для решения значимых для области задач, наладить совместную работу депутатов всех уровней, исполнительной власти, установить постоянный и эффективный контакт с федеральным центром. Еще раз подчеркну: регион участвует во всех актуальных федеральных программах. Следующие пять лет, я уверен, эта работа будет продолжена», – отметил Александр Жуков.

Одним из вопросов, вынесенных на обсуждение в рамках конференции, стало создание, ремонт и благоустройство многочисленных объектов в каждой отрасли социальной сферы: детские площадки и городки, многофункциональные центры, аэропорт Толмачево, дороги, мосты, транспортные развязки и т.д.

Секретарь реготделения «Единой России» Андрей Травников обозначил главной задачей реализацию основных принципов стратегии социально-экономического развития, сибирского лидерства. По его словам развиваться необходимо во всех сферах – социальной, экономической, общественных отношениях, увеличивать темпы, выходя на уровень выше среднероссийского.

Приоритетным в развитии стал агропромышленный кластер: производство сельскохозяйственной продукции, переработка, а также поддержка селян, проживающих в малых населенных пунктах и райцентрах. Также в число приоритетов Новосибирской агломерации вошли увеличение объемов строительство, ремонта дорог, благоустройство территорий, развитие общественного транспорта, реализация федеральных программ.

Напомним, что на выборы главы региона, помимо действующего губернатора Андрея Травникова, также выдвинуты депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев от ЛДПР, депутат Заксобрания региона Роман Яковлев от КПРФ и предприниматель Владислав Плотников от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Голосование на выборах губернатора Новосибирской области пройдет в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября. В этом году жителям региона впервые предоставлена возможность принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).