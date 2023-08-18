Уральская сеть «Жизньмарт» вслед за Новосибирском выходит в 2024 году в Красноярск

Основанная уральским ресторатором Иваном Зайченко торговая сеть «Жизньмарт» объявила о планах по выходу в Красноярск в 2024 году. Осенью 2023 года ритейлер откроет первые магазины в Новосибирске.

«На следующий год мы запланировали открытие в Красноярске. На стадии подписания договора концессии в Красноярске у нас уже 2 партнера», — отметил руководитель отдела подбора партнеров «Жизньмарт» большого формата Евгений Сергеев в ТГ-канале компании.

Первый магазин под брендом «Жизньмарт» был открыт в Екатеринбурге 5 марта 2019 года. На сегодня под этим брендом в уральском регионе работает уже более 100 магазинов. Основателем ритейлера является владелец сети ресторанов «Сушкоф» и «Дель Песто» Иван Зайченко.

«Жизньмарт», согласно сайту компании, представляет собой продуктовый магазин «у дома» с доставкой продуктов и блюд домой и в офис. В компании заявляют, что делают упор на натуральных продуктах от местных производителей. Большинство товаров в магазине продается под собственной торговой маркой. В супермаркетах можно не только купить продукты, но и выпить кофе, а также съесть десерт.

Большинство магазинов сети запущено по франшизе. «Большой формат» предусматривает наличие магазина продуктов, сервиса доставки (пешая и авто), готовой еды, зоны кафе и самовывоза. Вложения составляют от 10 млн рублей. В свою очередь «мини-формат» включает в себя только готовую еду, зону кафе и самовывоза. Такой магазин может находиться в торговом центре, бизнес-центре или павильоне с большим пешеходным трафиком. Инвестиции в его запуск составляют от 3,5 млн рублей.

Весной 2023 года стало известно о планах «Жизньмарта» по выходу в Новосибирск. Компания объявляла о том, что планирует в сентябре текущего года открыть по франшизе первые магазины. «В Новосибирске у нас уже 4 партнера и 9 заключенных договоров концессии. Мы открываем первые 4 магазина «Жизньмарт» большого формата», ─ отметил Евгений Сергеев. Также осенью будет запущено 5 магазинов «Жизньмарт» мини-формата. Всего торговая сеть планируется открыть в Новосибирске более 37 магазинов большого формата и 40 мини-формата. Локации первых магазинов уже известны. Пищевой цех для магазинов, по данным брокера коммечерческой недвижимости DN Group, заработает на улице Толмачевской.

В свою очередь в Красноярск ранее по франшизе вышла новосибирская сеть «Фермер-Центр», возглавляемая Ильей Сухаревым. По его оценкам, рынок только Красноярска (без Красноярского края) рассчитан на 120-150 магазинов «Фермер-Центр». Эту задачу (по открытиям) в компании планируют решать в течение ближайших 2-3 лет. Наиболее крупными игроками местного рынка являются сети «Красный Яр» (входит в Х5) и «Командор». Последняя объявляла о планах открыть в Сибири в 2023 году 115 дискаунтеров под брендом «Хороший».