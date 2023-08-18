В Новосибирске установят две новые дорожные камеры за 26 млн рублей

В Новосибирске на перекрестках двух оживленных магистралей установят комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения за 26,4 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, речь идет о пересечении улиц Вокзальная Магистраль – Сибирская: комплекс из трех камер будет установлен с обзором на Проспект Димитрова, улицы Ленина и Сибирскую. Второй комплекс из четырех камер установят на перекрестке улиц Красина – проспект Дзержинского с обзором на улицы Гоголя, Промышленную, Шекспира, а также на парк «Берёзовая роща».

Заказчиком выступает ГКУ Новосибирской области «Управление контрактной системы». Начальная (максимальная) цена контракта составляет 26 497 325,00 рублей. Подать заявки на участие в аукционе потенциальные подрядчики могут до 28 августа, победителя определят 30 августа 2023 года.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, какие позиции «антирейтинга» ДТП в России занимают сибирские регионы в первом полугодии 2023 года.