Суд удовлетворил иск прокурора Кемерова об обращении в доход государства средств бывшего чиновника Алексей Ермолаева, законность получения которых тот не смог подтвердить. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Кемеровской области — Кузбасса.

Как сообщается, в результате проведенной городской прокуратурой проверки соблюдения антикоррупционного законодательства, ведомство обнаружило, что один из чиновников городской администрации приобрел недвижимость и автомобиль, стоимость которых (свыше 10 миллионов рублей) превышала его доходы за последние 3 года. По представлению прокурора муниципального служащего уволили из кемеровской администрации за «утрату доверия».

Направленный в Ленинский районный суд города иск о обращении в доход РФ 1,25 млн. рублей средств бывшего чиновника был полностью удовлетворен. Для обеспечения исковых требований суд наложил арест на автомобиль Ермолаева. Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее мы сообщали о том, что экс-главу одного из городских округов Кузбасса заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями.