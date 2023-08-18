Региональные власти финансово поддержат город в приобретении техники и инструментов, необходимых для создания комплексной системы по содержанию парков и скверов Новосибирска. Об этом заявил губернатор Андрей Травников во время выездного совещания по перспективам развития и содержания зелёных территорий в Ленинском районе.

Глава региона проконтролировал ход работ в парке «Качели» по улице Забалуева, благоустройства в сквере «Радуга» на Троллейном жилмассиве, оценил условия, созданные для отдыха жителей в сквере микрорайона Горский.

Губернатор сообщил, что поддержал создание комплексной системы содержания парков, скверов, лесопарков на территории города. Она будет многоуровневой: крупные объекты содержит профильный департамент и Горзеленхоз. Малые скверы – администрации районов. «Это продвижение моего подхода о повышении самостоятельности и ответственности глав районов, как хозяев своей территории. Финансово областной бюджет поможет приобрести технику и необходимые инструменты для того чтобы такую систему организовать», — заявил Андрей Травников.

Травников обратил внимание на то, что в работу по благоустройству города включились не только органы власти — в рамках федеральных, областных, городских программ, — но и жители, и предприниматели, и главы городских районов.

Самое главное, по мнению главы области, — что каждый реализуемый проект – это объединение сил всех участников. «В 2018 году бывали ситуации: сквер отремонтирован, а к нему примыкает дом и там все бурьяном заросло и никому не пришло в голову его скосить. А сейчас каждый проект – это объединение усилий. Здесь сквер в рамках областной программы, здесь глава нашел возможность вместе с управляющими компаниями навести порядок вдоль домов, тут депутаты проводят благоустройство по наказам избирателей. Получается, что общими усилиями преображается огромная территория. Здорово, что в Новосибирске и Новосибирской области это теперь хорошая и практически повсеместная традиция», — приводит пресс-центр правительства слова Травникова.

В одном из прошлых материалов мы рассказывали, что в рамках работ по реконструкции Первомайского сквера в зеленой зоне начали укладывать плитку.