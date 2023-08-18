На окружном этапе всероссийского конкурса «Экспортер года» компании из Новосибирской области вошли в тройку лидеров в 7 основных и 5 дополнительных номинациях. При этом, в 10 случаях новосибирские предприниматели оказались на первом месте. Информация об этом появилась на сайте Российского экспортного центра.

Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» была учреждена в мае 2019 года. Она ежегодно присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Конкурс делится на региональный и федеральный этапы, по итогу последнего в каждой из номинаций выбирается один лауреат (первое место) и два дипломанта (второе и третье места).

По итогам регионального этапа конкурса в этом году компании из Новосибирской области стали лучшими в СФО экспортерами в таких сферах, как промышленность, базовая продукция АПК, готовое продовольствие (высокие переделы) и нескольких других. Всего организации региона заняли 17 призовых мест, оставив далеко позади ближайшего конкурента — Омскую область, чьи предприниматели вошли в топ по номинации 10 раз.

Выбор лучших компаний-экспортеров на уровне страны из победителей региональных этапов и их награждение пройдут в Москве на форуме «Сделано в России» 19-20 октября этого года.

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