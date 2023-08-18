Мэр Анатолий Локоть сообщил, что заведение в сквере Славы близ площади Станиславского, на дым и шум из которого неоднократно обращали внимание местные жители, будет закрыто. Информацией об этом градоначальник поделился во время «часа прессы» в пятницу.

Заведение общепита в сквере у новосибирского монумента Славы работает уже много лет — оно открылось еще в 1960-х. В советское время там было кафе-мороженое, которое многие местные вспоминают с ноткой ностальгии. В 90-е здание некоторое время пустовало, а после в нем оборудовали кафе кавказской кухни «Анталия», которое функционирует и по сей день.

У жителей окрестных домов и посетителей сквера неоднократно возникали вопросы к контингенту посетителей данного места — нередко они паркуют свои автомобили прямо на тротуаре дома через дорогу по ул. Плахотного и шумят в позднее время. Также, дым от мангалов кафе зачастую накрывает собой изрядную часть территории сквера.

Отвечая на вопрос корреспондента одного из новосибирских изданий о судьбе данного заведения, Анатолий Локоть согласился с мнением, что шашлычной там не место. По его словам, такой же точки зрения придерживается и районная администрация (здание которой расположено ровно через дорогу). По словам градоначальника, сейчас городские власти находится в стадии переговоров с владельцами заведения, так как и здание, и земельный участок под ним находятся в их собственности. О решении снести здание кафе мэрия сообщала еще несколько лет назад, во время реконструкции Монумента, но с тех пор в процессе не случилось видимого прогресса.

Ранее мы сообщали, что на площади Маркса закрылись на реконструкцию два популярных ресторана.