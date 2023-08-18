Дети работников завода БЕЛАЗ из Беларуси по приглашению УК «Кузбассразрезуголь» приехали на двухнедельные каникулы в Кемеровскую область. Для них организована оздоровительная программа в санатории «Кедровый бор» и экскурсионные маршруты, которые познакомят их с историей, культурой и промышленностью угольного региона. Информацией об этом поделилась пресс-служба КРУ.

В составе белорусской делегации 30 школьников, они уже побывали на Кедровском угольном разрезе. Юные гости своими глазами смогли увидеть, как работает созданная их родителями техника и сделать на память фотографии с 220-тонным самосвалом.

«С компанией БЕЛАЗ нас связывают многолетние партнерские отношения. В этом году мы расширили сотрудничество и впервые реализуем совместный проект по организации отдыха для детей сотрудников наших компаний. Мы подготовили насыщенную программу. Дети наберутся сил перед новым учебным годом и отдохнут в санатории «Кузбассразрезугля», а знакомство с угольным разрезом позволит им по-новому взглянуть на труд горняков и машиностроителей, которые создают современную технику для угледобычи», — приводит пресс-служба слова директора по персоналу и общим вопросам УК «Кузбассразрезуголь» Евгении Бажиной.

Каникулы в Кемеровской области для школьников продлятся до 27 августа. За это время они посетят музей-заповедник «Томская писаница», обзорную экскурсию по городу Кемерово, побывают на одном из лучших в России цирковых представлений. На базе санатория «Кедровый бор» для них работает бассейн, ежедневно проходят культурные и спортивные мероприятия, организовано пятиразовое питание.

Соглашение об организации детского отдыха угольщики и машиностроители подписали в июне на Международной выставке «Уголь России и Майнинг» в Новокузнецке. Школьники из Беларуси отдохнут в Кузбассе в этом году, а дети горняков «Кузбассразрезугля» отправятся на каникулы в Беларусь летом 2024 года.

Ранее мы сообщали, что КРУ оснастит свои карьерные самосвалы системой кругового обзора для повышения безопасности и удобства эксплуатации.