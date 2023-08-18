Ремонт автодороги по дамбе ГЭС и прилегающей к ней улицы Софийской, проводящийся в рамках нацпроекта БКД, близится к завершению. В общей сложности на работы потрачено более 220 миллионов рублей. Информацией об этом поделился пресс-центр новосибирской мэрии.

Ремонтируемые дороги являются значимыми для жителей микрорайона ОбьГЭС, здесь высокая интенсивность движения, поэтому особенно важно завершить все работы в срок. Капитальный ремонт этих участков проводился больше 10 лет назад, за прошедшие годы дорожное полотно изрядно поизносилось — большая колея в районе въезда на дамбу знакома каждому водителю, кто хоть раз там бывал. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, сейчас работы выходят на финишную прямую – осталось нанести разметку, устранить замечания по примыканиям, обустройству обочин. Градоначальник также напомнил, что на всех городских объектах дорожного ремонта работает независимый контроль, который следит за качеством выполненных работ.

Улица Софийская ремонтируется на участке от ул. Ветлужской до границы города в Советском районе, протяженность участка – 3 км. По условиям контракта, все работы должны быть завершены к концу августа. На сегодня выполнено фрезерование старого покрытия, уложено два слоя асфальтобетона, установлены бортовые камни, завершаются работы по укреплению обочин щебеночно-песчаной смесью. Дорогу на дамбе ГЭС ремонтируют от ул. Приморской до ул. Плотинной – это 4,5 километра полотна. Работы, так же, как и на предыдущем участке, выполняет ООО «Дорсиб плюс». Помимо фрезерования старого асфальтобетона и укладки двух слоев нового, подрядчик поднял колодцы и заканчивает обустройство обочин. Гарантийный срок на оба объекта – 4 года.

Ранее мы сообщали, что вдоль ул. Толмачевская уложат более 2 км. тротуара.