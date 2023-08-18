Новосибирскому бизнесу рассказали об эффективных подходах к выстраиванию бизнес-процессов

Повышение эффективности компании невозможно без пересмотра коммуникаций с клиентами и внутренних бизнес-процессов, а игнорирование современных IT-инструментов в долгосрочном периоде приведет к поражению в конкурентной борьбе. Об этом говорилось 17 августа на конференции «Люди и роботы. Инструменты и лайфхаки от лидеров рынка для современного бизнеса». Ее спикеры поделились реальными кейсами того, как можно изменить и усовершенствовать свой бизнес благодаря пересмотру подходов и ориентации на сервис.

Конференция, прошедшая в Новосибирске на площадке 2ГИС, была посвящена технологиям, которые могут помочь ускорить, автоматизировать, систематизировать работу, повысить эффективность компании с точки зрения коммуникаций с клиентами и внутренних бизнес-процессов. Спикеры акцентировали внимание на том, какими навыками и знаниями должен обладать топ-менеджер компании, как увеличить продажи и вывести бизнес на новый уровень благодаря грамотному внедрению и использованию программного обеспечения.

Организатором мероприятия выступила IT-компания Business Upgrade совместно с партнерами: 2ГИС, Mango Office и Wazzup

Конференция была ориентирована на владельцев бизнеса, коммерческих директоров, руководителей отделов продаж и директоров по развитию. Первоначально планировалось ее проведение только в офлайн-режиме, однако в итоге в связи с большим интересом к мероприятию организаторы предусмотрели возможность онлайн-просмотра конференции.

Главный организатор конференции, руководитель IT-компании Business Upgrade Владимир Бурков на конкретных примерах показал, насколько важна в бизнесе сервисная составляющая, и как компании на ровном месте теряют клиентов. Спикер привел примеры участников самых разных секторов, начиная от цветочных салонов и заканчивая компаниями, занимающимися чисткой кондиционеров. В то же время Владимир Бурков не только разобрал ошибки этих организаций, но и рассказал, как устроена работа с заказчиками в IT-компании Business Upgrade. По его мнению, бизнесу критически важно присутствовать на тех коммуникационных площадках, которые удобны заказчикам. Спикер привел примеры того, как через «Яндекс Услуги» стал работать с компанией из сферы ВПК, и как Viber помогает компании в коммуникациях с предприятиями Иркутской области, где распространен именно этот мессенджер.

Дивизиональный управляющий 2ГИС Оксана Шабалина также рассказала, как привлечь внимание целевой аудитории и увеличить продажи благодаря геосервису, как большие геоданные помогают найти закономерности, возможности и риски в бизнесе, а также привела примеры применения больших геоданных на примере конкретных кейсов. С учетом того, что 2ГИС обладает информацией по плотности населения, количеству подъездов в домах, квартир, то это дает возможность анализировать потенциал открытия бизнеса от ритейла до общепита.

Кроме того, Оксана Шабалина, а также другие спикеры ─ директор по маркетингу Wazzup Александр Фефилов, замруководителя макрорегиона Сибирь и Дальний Восток Mango Office Анна Баженова, руководитель проектов Mango Office Дмитрий Титов и руководитель отдела продаж данных и технологий 2ГИС Максим Игнатов рассказали участникам конференции о том, чем могут быть полезны для бизнеса продукты и сервисы, которые они представляют, и какие умения и навыки пригодятся каждому топ-менеджеру. Также спикеры привели примеры из своей практики, иллюстрирующие те или иные возможности представляемых ими продуктов и сервисов.

В дальнейшем IT-компания Business Upgrade планирует и дальше проводить офлайн-конференции для бизнеса и ежемесячные вебинары в онлайне, делая упор на полезности контента для бизнес-аудитории.