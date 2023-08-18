По инициативе прокуроров компанию, поставлявшую оборудование в новосибирский колледж, оштрафовали на сумму более миллиона рублей за нарушение антимонопольного законодательства. Информация об этом появилась в ТГ-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как сообщается, в 2021 году ООО «Центр промоборудования» при участии в торгах на право поставки оборудования для образовательных программ для нужд Новосибирского авиационного технического колледжа им. Галущака вступило в сговор с руководством учебного заведения. Компания предложила заниженные цены на поставки, с которыми не могли конкурировать другие участники аукциона и получила контракт на сумму более 15 миллионов рублей.

По инициативе Новосибирского транспортного прокурора Новосибирским УФАС России компания признана виновной в нарушении антимонопольного законодательства. За административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ организации назначен штраф в размере 1,3 миллиона рублей.

Ранее мы сообщали, что новосибирская прокуратура направила комиссию на площадь труда, после чего городские власти объявили о мерах по облегчению ситуации с пробками на перекрестке.