Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил в своем ТГ-канале о ходе работ по оборудованию тротуара вдоль улицы Толмачевская. Этот участок пешеходной дорожки станет самым длинным из уложенных в 2023 году.

Длина участка тротуара, который сейчас укладывают от остановки «Склады» до дома по адресу ул. Толмачевская, 53, согласно данным с сайта мэрии, составит 2214 метров. Кроме, непосредственно, оборудования пешеходной дорожки, вдоль нее также установят новые остановочные павильоны, сделают заездные карманы остановок и разобьют газон.

На проект из бюджета выделено порядка 18 миллионов рублей. Работы, начатые в конце июля, должны завершить в срок до 20 сентября этого года. На данный момент строители демонтируют старые бордюры и отсыпают щебнем основание будущего тротуара.

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