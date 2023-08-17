Министра просвещения РФ Сергея Кравцова попросили разобраться с занижением зарплат хакасских учителей. Помощи в решении этого вопроса у министра попросили в ходе заседания Генсовета ЕР. Информацией об этом поделился ТАСС.

Сообщается, что на заседании Генсовета партии с регионами по вопросу реализации программ по капитальному ремонту и постройке школ о проблеме занижения зарплат учителям Республики Хакасии региональным правительством главе Минпросвещения РФ сообщил секретарь хакасского отделения «Единой России».

Сергей Кравцов пообещал проверить информацию и принять меры при необходимости. «Конечно, мы разберемся. Я в Минтруда переговорю. Эту ситуацию надо поправлять, менять. Указ президента должен выполняться. Вне зависимости от того, кто возглавляет регион, от какой партии», — приводит агентство слова главы Минпросвещения РФ.

Напомним, согласно «Майским указам», подписанным президентом РФ в 2012 году, зарплаты 12 различных категорий бюджетников должны были в течение 6 лет значительно вырасти и сравняться со средними показателями оплаты труда по регионам, а в некоторых случаях — кратно их превысить. Конкретно для учителей размер оплаты труда планировалось поднять до среднего по региону. Изначально планировалось, что эти цели будут достигнуты в 2018-м. Однако в ноябре 2021 года глава Минтруда РФ сообщил, что майские указы по зарплатам бюджетников будут выполнены только к концу этого года. По данным Росстата, все 12 показателей по итогам 2021 года выполнили лишь 7 регионов. «Ведомости» сообщали, что, по их собственным данным, достичь необходимых показателей по итогам 2022 года смогли 12 российских регионов.

Ранее КС писал о том, что руководство Хакасии обратилось в ФАС с предложением о заморозке коммунальных тарифов в регионе на 2 года.