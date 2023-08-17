Стало известно, какие меры по разгрузке многострадальной транспортной развязки на левом берегу Новосибирска будут приняты в результате сегодняшнего посещения площади Труда комиссией в составе прокурора, чиновников, общественников и представителей группы «ВИС». Информация опубликована в ТГ-канале мэрии Новосибирска.

Сообщается, что в течение месяца на пересечении ул. Станционной и пл. Энергетиков должны установить надземный пешеходный переход, чтобы исключить пересечение пешеходного и транспортного потоков.

В месте заезда на пл. Труда с ул. Станиславского решено передвинуть левее пересечение подвесных трамвайных и троллейбусных проводов, дабы исключить случаи, когда автомобилисты, нарушая ПДД, не дают трамваям проехать определенный участок, на котором они не получают питания от контактной сети. Если в этом месте трамвай остановится, чтобы не сбить выехавший на пути автомобиль — дальше он уже не двинется. Такие случаи, по словам представителя мэрии регулярно создают дополнительные заторы.

В новом месте трамвайно-троллейбусного пересечения должны появиться регулировщики от группы «ВИС», а также дежурные тягачи, которые в случае возникновения проблемной ситуации помогут отбуксировать трамвай до места, с которого он снова продолжит движение своим ходом.

Помимо этого, для обеспечения лучшей пропускной способности перекрестка, будут отрегулированы временные фазы работы светофоров на пересечениях ул. Станиславского и площади Труда и ул. Станиславского и ул. Котовского.

В одном из прошлых материалов мы рассказали о позиции председателя Новосибирского отделения Федерации автовладельцев России по отношению новосибирским пробкам. Он считает, что в перспективе все станет только хуже.