У производителей цемента — свой ответ на вопрос о том, что ждет новосибирский рынок жилой недвижимости во второй половине 2023 года.

Поскольку жилищное строительство потребляет около 70% продукции, произведенной заводами холдинга «Сибирский цемент», аналитики компании внимательно следят за развитием стройки на всей территории СФО в ее прежних границах, включая Новосибирскую область.

По данным портала нашдом.рф, за январь-июнь 2023-го в регионе введено в эксплуатацию 1 млн 640 тыс. кв. метров жилья. Это достаточно высокий показатель, однако он не превышает годовые объемы построенного ранее жилья. В 2022 году в Новосибирской области введено 2 млн 244 тыс. кв. метров жилой недвижимости, в 2021-м — 2 млн 5 тыс. кв. метров. Сведения представлены на портале нашдом.рф, их подтверждает и ЕМИСС (Единая межведомственная информационно-статистическая система).

Вместе с тем специалисты АО «ХК «Сибцем» — наряду с другими отраслевыми экспертами — оценивают рост объемов ввода жилья в регионе как значительный. Результат первой половины 2023 года на 48% выше показателя за аналогичный период 2022-го. Причем увеличение происходит в основном за счет строительства многоквартирных домов (+81% к уровню первой половины 2022 года), сектор ИЖС в свою очередь прибавил лишь 2%.

Таким образом, строительная отрасль Новосибирской области действительно чувствует себя достаточно уверенно. Положительную динамику демонстрирует и цементный рынок Сибири (в ее прежних границах, с учетом Бурятии и Забайкалья, переведенных в состав Дальневосточного федерального округа в 2018 году). Начиная с апреля 2023-го его емкость к уровню прошлого года растет. За январь-июль спрос на цемент увеличился на 3,9% к уровню семи месяцев прошлого года. В июне и июле прирост объема потребления на территории Сибири +14,7% и +14,1% соответственно. Прогноз на август — сохранение текущего тренда.

В целом ожидается, что цементники Сибири завершат 2023 год в небольшом плюсе. Возможно, этот прогноз будет скорректирован, однако более точные цифры появятся лишь в сентябре-октябре, после завершения строительного сезона. Пока явных признаков ухудшения ситуации по сравнению с прошлогодней в отрасли нет. Однако и предпосылки, позволяющие говорить об устойчивом значительном росте спроса на цемент в масштабах СФО, также отсутствуют.

Снижение доли продаж квартир в строящемся жилье вызывает беспокойство. За январь-июнь 2023-го в Новосибирской области реализовано 909 242 кв. метра жилья — на 18,6% меньше, чем за шесть месяцев прошлого года. При этом доля проданных квартир в объеме строящейся недвижимости по состоянию на конец июня 2023-го составила 26%, что существенно ниже показателя июня 2022 года (38,1%).

Цементники рассчитывают на отложенный спрос и повышение интереса населения региона к первичному рынку жилья в IV квартале. В текущих условиях определенную надежду на «оздоровление» ситуации в строительной отрасли внушает и динамика развития рынка ипотечного кредитования: за шесть месяцев 2023 года населению Новосибирской области выдано 19 827 ИЖК, из них на первичное жилье — 6702, количество предоставленных за полгода жилищных кредитов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 43%.