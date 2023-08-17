30 пурпурных берез высадили в новосибирском парке «Березовая роща»

В новосибирском парке «Березовая роща» продолжается запланированная высадка деревьев: сегодня, 17 августа, прошла акция по посадке 30 пурпурных берез. Такие деревья ранее в парке представлены не были — с них начнется коллекция берез необычных видов, сообщили в пресс-центре городской мэрии.

В мероприятии приняли участие заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова, начальник управления использования природных ресурсов минприроды НСО Евгений Стукалин и директор Новосибирской теплосетевой компании СГК Максим Рябенко.

«Пурпурная береза — это редкое растение, необычайно эффектное дерево, отличается нетипичным для берез цветом листвы. Очень эффектно смотрится на фоне зданий или растений с контрастной окраской, как в одиночных посадках, так в составе сложных древесно-кустарниковых композиций», — отметила в своем телеграм-канале вице-мэр.

С середины сентября до середины октября будет высажено 131 дерево — 41 ель и 90 берез.

Напомним, что массово вырубать деревья в «Березовой роще» начали в середине весны 2023 года. Это вызвало недовольство местных жителей, считавших, что привычную им парковую зону могут «расчищать» под строительство гостиницы. Однако мэрия опровергла эти данные — по словам представителей муниципалитета, речь идет только об обновлении парка, избавлении от старых аварийных деревьев и благоустройстве рощи.