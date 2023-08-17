Губернатор региона Андрей Травников выступил 17 августа перед участниками Женской ассамблеи Новосибирской области (ЖАНО) «Новосибирь: женское лидерство», прошедшей в Государственном концертном зале имени Каца.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области глава региона подчеркнул, что ассамблея женских ассоциаций региона уже живет полноценной жизнью. «Женщины — это основа всего, не только жизни и семьи, но и вообще всего, что с нами происходит. Женщины — основной актив и костяк общественных объединений и организаций, в первую очередь патриотических, воспитательных, образовательных, благотворительных. Вы также активно присутствуете в бизнесе, и не просто делаете свое дело с душой, а делаете душевные дела. И то, что вы теперь объединены в ассоциацию и более ярко представляете свои идеи, дает дополнительные возможности и дополнительную ответственность. Женские объединения — это мягкая, но мощная сила, с которой невозможно не считаться. Я поддерживал и буду поддерживать все начинания и интересные проекты женских объединений. Уверен, что вместе у нас все получится», — заявил Андрей Травников.

Участников конференции также поприветствовали члены президиума ЖАНО, заявившие что «сегодня необходимо транслировать опыт женского лидерства. Потому что это — темы наставничества, воспитания, приверженности семейным ценностям, которые нас так интересуют». Председатель президиума ЖАНО Ирина Кива сообщила присутствующим, что в женщине «на генетическом уровне заложено делиться своей теплотой, добротой, организаторскими качествами. И нужно это транслировать в общество».

Цель конференции ЖАНО — объединение неравнодушных, активных женщин-лидеров из всех районов области, из мира бизнеса, политики, общественной деятельности, социальной сферы для успешного взаимодействия и развития.

В рамках мероприятия состоялась панельная дискуссия, работала выставка-ярмарка товаров и услуг «Новосибирь: женское дело», мастер-классы, площадки центра «Мой Бизнес», «ОПОРЫ РОССИИ», многочисленных женских клубов. Также были представлены фотоработы Т. Новак «Мамы» и Ю. Герасимчук (Фонд «Единство») «Жены Героев». В ходе панельной дискуссии «Женское лидерство в лицах» были рассмотрены ключевые вопросы женского лидерства в современном мире. Также прошел дискурс, внутри которого участники обсудили компетенции и навыки лидера нового времени, темы института наставничества, эмоционального интеллекта, личного бренда женщины-предпринимателя.

Завершилось мероприятие выступлением федерального спикера — российского общественно-политического деятеля, президента благотворительного фонда «Возможно всё» Ксении Безугловой на тему «Возможно всё: Женское лидерство и сила достижения целей».