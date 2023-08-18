Рестораны на площади Маркса в Новосибирске закрылись на реконструкцию

В Новосибирске временно закрылись рестораны Drovamuka и «Мятный карась», располагающиеся в здании отеля Mirotel на площади Маркса. Об этом рассказал совладелец Mirotel Михаил Швецов в своем аккаунте в соцсетях.

Напомним, что «Мятный карась», Drovamuka и «Аджикинежаль» являются проектами холдинга RestMe, возглавляемого Олегом Ионко. На площади Маркса эти заведения были открыты по франшизе собственниками Mirotel.

По словам Михаила Швецова, ресторанам Drovamuka и «Мятный карась» предстоит реконструкция, которая займет около месяца. При этом, ресторан «Аджикинежаль», также располагающийся в здании Mirotel, не будет закрываться. Площадку закрывшегося ресторана Drovamuka, по данным холдинга RestMe, займет банкетный холл «Аджикинежель».

Кроме того, осенью будет запущен 8-ой ресторан кавказской кухни под брендом «Аджикинежель». Он будет открыт по франшизе в Барнауле в ТРЦ «Европа». Об этом свидетельствуют данные 2ГИС и вакансии, размещенные на HeadHunter. Заведение запускает ООО «Кофе-Терра». По данным Rusprofile, ее учредителем является Анжелика Дьячина.

Согласно сайту заведения, кроме Новосибирска рестораны «Аджикинежаль» работают в Нижневартовске и Уфе.