Новосибирская область получит 649,3 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михалом Мишустиным, опубликовано на сайте официально-правовой информации.

В документе сказано, что средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в размере 12,7 млрд рублей, оставшиеся после уточнения сведений о площади аварийного жилого фонда в России после 1 февраля 2019 года, будут направлены на увеличение лимитов финансовой помощи для переселения граждан из аварийного жилья.

Из них Новосибирской области будет дополнительно направлено 649,3 млн рублей. Также поддержку от государства получат еще 23 региона, среди которых Алтайский край (702,4 млн рублей) и Республика Хакасия (35,4 млн рублей). Самая большая субсидия достанется Тверской области, она составит 1,82 млрд рублей.

Напомним, что в Новосибирске проблема с ветхим аварийным жильем решается на федеральные средства и с участием крупных застройщиков, у которых муниципалитет приобретает жилье для переселения людей. В 2023 году город обязался предоставить новое жилье жителям всех домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Всего это 758 семей.

Ранее мы писали о том, что в рамках реализации проектов комплексного развития территорий Новосибирска может применяться механизм принудительного расселения последнего жильца, обусловленный новым федеральным законом от 24 июня 2023 № 276-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации».