Управление Федеральной службы безопасности России по Красноярскому краю сообщило, что совместно с другими силовыми ведомствами пресекло террористический акт в Зеленогорске Красноярского края. Информация об этом появилась в VK-сообществе «Национальный антитеррористический комитет».

Как следует из сообщения, два сторонника запрещенной в РФ организации «Граждане СССР» планировали подорвать базовые станции телеком-компаний на территории Зеленогорска, дабы препятствовать рассылке повесток о мобилизации гражданам через сервис «Госуслуги».

По данным силовиков, подозреваемые собирались для осуществления задуманного приобрести тротиловые шашки и детонатор, во время сделки по покупке которых и были задержаны сотрудниками ФСБ при поддержке местного СОБР.

Следственный отдел УФСБ по региону возбудил в отношении задержанных уголовные дела по ч. 3 ст. 30, подп. «а», ч. 3 ст. 222.1 УК РФ и ч. 1 ст. 30, подп. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ. Максимальное наказание по этим статьям может составить до 20 лет лишения свободы. Неудавшихся террористов отправили в СИЗО.

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