Фонд «Экология» РСХБ и Росприроднадзор расчистили от мусора берег Новосибирского водохранилища

16 августа Фонд «Экология» РСХБ, Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора и сотрудники Новосибирского филиала Россельхозбанка провели акцию по очистке берега Новосибирского водохранилища от бытового мусора.

В команду волонтеров также вошли специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу (ЦЛАТИ по СФО), которые произвели отбор проб природной воды из Новосибирского водохранилища в районе проводимой уборки. Всего в мероприятии приняли участие более 40 человек.

Расчистка береговой линии длиной 1,5 км проходила в районе Чемского бора. Экоактивисты собрали и отсортировали более 4 тонн мусора, на месте которого были установлены скамейки и урны из переработанного пластика, а также информационные стенды с призывом соблюдать чистоту и беречь природу.

«Мы установили стенды, на которых не только рассказываем о том, как важно сохранять чистоту, но и о том, где расположены мусорные баки. Ведь важно не только призывать граждан следить за своими действиями, но и создавать для этого всю инфраструктуру», — прокомментировала директор Фонда «Экология» Эльмира Морозова.



Мероприятие призвано привлечь внимание к вопросам экологии, популяризовать ответственное отношения к окружающей среде и поддержке рекреационных зон в чистоте и порядке. Участники акции надеются, что данная практика прочно войдет в жизнь горожан и жителей региона, и очень скоро мы сможем наблюдать, как перерабатываемым отходам дают вторую жизнь.

«Жители Новосибирска регулярно жалуются в Управление на мусор и на автомобили на берегу в месте, где мы сегодня проводим экологическую акцию. Поэтому мы не только убрали берег от отходов, но и разместили баннеры с информацией, что запрещено делать в водоохранной зоне водоема и какая ответственность предусмотрена за нарушение таких запретов», — отметил руководитель Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Игорь Шереметьев.

Ранее аналогичные акции Фонд провел в Краснодарском и Пермском краях, Ростовской, Челябинской, Курганской, Свердловской, Ленинградской и Ярославской областях.

«Сегодня мы присоединились к уборке береговой линии, и здесь мы преследуем другую цель: не создать, а сохранить — сохранить чистоту берега водохранилища. Ведь мусор — это непросто эстетически неприятная картина, это еще и пожароопасность и отравление почвы и воды. По своему опыту мы знаем, что самое главное — это начать. Мы начали и продолжим облагораживать территорию нашего региона и надеемся, что к нам присоединятся и жители города», — подчеркнул директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, какая новая масштабная рекреационная зона появится в Новосибирске.