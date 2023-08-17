В Новосибирской области в рамках нацпроекта осенью введут в эксплуатацию сразу два моста

Ремонт искусственных сооружений и опорной сети автомобильных дорог региона – одни из основных целевых показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги». В текущем году по этим направлениям в нормативное состояние будет приведено 1,3 тыс. погонных метров мостов и путепроводов и 376 километров дорог в Новосибирской области.

Специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства региона совместно с территориальным управлением автомобильных дорог регулярно проводят контрольные мероприятия на объектах ремонта по поручению губернатора Андрея Травникова. Главой региона поставлена задача максимально отслеживать действия подрядчиков на всех этапах работ.

Так, 17 августа специалисты проверили инспекционный выезд на объектах капитального ремонта мостов в Ордынском районе. Искусственные сооружения через реки Ирмень и Шарап ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Оба искусственных сооружения расположены на автомобильной дороге «Новосибирск – Кочки – Павлодар», которая входит в региональную опорную сеть. Дорога обеспечивает высокий трафик различных видов транспорта из Республики Казахстан, поэтому на мосты приходится большая нагрузка. Сейчас здесь проводят капитальный ремонт, как видим, технология соблюдается», – объяснил начальник управления дорожного комплекса минтранса Новосибирской области Антон Мирошниченко.

На объектах меняют балки пролетных строений, поочередно снимают старое покрытие с обеих сторон проезжей части. Мостовики также укрепляют конструкцию моста, устанавливают железобетонные балки, параллельно с этим обустраивают проезжую часть. Работы на объектах идут в соответствии с графиком и завершатся в конце октября 2023 года.

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