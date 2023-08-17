Новосибирская прокуратура сообщила, что направила комиссию для проверки ситуации с заторами на новосибирской площади Труда, которую после очередного изменения схемы движения автомобилей сковали почти непрекращающиеся заторы. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Новосибирской области.

Площадь Труда, на которой недавно в очередной раз изменили схему движения автомобилей, получила у водителей прозвище «Кольцо ада» за практически постоянные пробки в районе этого перекрестка. Они были обыденностью и несколько лет назад, но ситуация стала гораздо более тяжелой с началом строительства левобережной развязки 4 моста через Обь — схемы движения по площадям Труда и Энергетиков неоднократно менялись, проезжая часть сужалась, некоторые привычные заезды и съезды с колец, которые больше не кольца, перестали существовать.

С 14 августа пл. Труда окончательно перестала быть перекрестком с круговым движением. Автомобильный поток на ней, согласно новой схеме, движется по часовой стрелке, а не против, как было всегда. Невозможность уйти направо при движении в сторону пл. Энергетиков с ул. Широкой и необходимость слияния трех потоков авто, движущихся в сторону правого берега, на двухполосной проезжей части «Кольца ада» вызвали мощные заторы в окрестностях перекрестка и негодование жителей города.

17 августа и.о. прокурора г. Новосибирска совместно с сотрудниками мэрии города, МКП «Горэлектротранспорт», ГКУ «Мост», ГИБДД, представителями группы «ВИС» и общественной организации «Автовладельцы России» провели выездное инспектирование транспортной развязки. Сообщается, что участники смогли найти решение проблемы остановки трамваев на проезжей части (это часто было дополнительной причиной заторов), а также проработали некие соглашения, которые должны помочь снизить транспортную нагрузку на развязке «в ближайшее время».

Более подробно о ситуации с пробками на пл. Труда мы рассказывали в одном из предыдущих материалов.