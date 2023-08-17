По данным мэрии Новосибирска, в этом году на средства Фонда модернизации ЖКХ в городе запланировано капитально отремонтировать более 430 домов. Сколько после капремонтов могут прослужить старые здания, справляются ли подрядчики со сроками ремонтов и о каких результатах реально говорить уже сейчас — в материале «Континента Сибирь».

В Новосибирске восстанавливают старый жилой фонд — в домах, построенных еще в середине прошлого века, проводят капитальные ремонты, тем самым продляя время их эксплуатации до кардинального решения вопроса. А именно — неизбежного расселения в будущем. Пока домам, еще имеющим запас прочности, дают «второе дыхание» благодаря средствам Фонда модернизации ЖКХ.

Иллюстрацией процесса может служить капитальный ремонт многоквартирных домов № 99 и 101 на ул. Декабристов в Октябрьском районе. 15 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание, оценил ход работ и уровень качества капремонта жилого фонда мегаполиса.

Отметим, что работы на ул. Декабристов проводит подрядная организация ООО «Огни Сибири» в рамках реализации региональной программы капремонта. Оба дома — кирпичные, четырехэтажные, построены в 1949 году. В предыдущие годы в них была обновлена почти вся инженерная система и отремонтирована крыша. В этом году подрядчики обновили фасады, систему теплоснабжения и завершают ремонт подвальных помещений.

«На мой взгляд, получилось неплохо. В целом имеем положительные отклики от жильцов. Одно из отремонтированных зданий — муниципальное общежитие, другое — жилой дом. Капремонт финансировался из средств Фонда модернизации ЖКХ, так называемого «общего котла», который находится в подчинении субъекта — правительства Новосибирской области, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Программа капитального ремонта домов уже не первый год реализуется в Новосибирске. В этом году достаточно напряженный план. Должны отремонтировать 438 домов на сумму более 3 млрд рублей. В основном это те деньги, которые мы с вами сдаем в Фонд. Плюс нам помогает областной бюджет, откуда добавлены средства, чтобы привести в порядок больше домов».

Мэр подчеркнул, что в первую очередь именно от сбора взносов горожан и наполняемости Фонда зависят планы по капремонту жилого фонда Новосибирска. В этом году именно хорошая сумма сборов и дополнительная помощь из областного бюджета позволили поставить в план на ремонт беспрецедентное число домов.

По словам заместителя начальника департамента энергетики и ЖКХ — начальника управления текущего и капитального ремонта мэрии Новосибирска Владимира Ткаченко, на сегодняшний день в городе провели капремонт 230 объектов из годового плана. Остальные здания находятся в работе в разной степени готовности.

«В основном сейчас проводятся сезонные мероприятия — ремонты фасадов и систем отопления. Фасады должны быть завершены до того, как температура воздуха опустится ниже –5 градусов. Системы отопления должны завершить в сентябре, к началу нового отопительного сезона», — уточнил Владимир Ткаченко.

По информации спикера, в этом году будет отремонтировано рекордное число фасадов — 130. Всего с 2008 года в Новосибирске обновили 750 фасадов, привели в порядок 1,5 тысячи кровель.

«По плану, который составляется региональным министерством ЖКХ и энергетики совместно с Фондом модернизации ЖХХ, отталкиваясь от собранных с населения средств, в этом году планируется отремонтировать более 430 домов. Но мы надеемся, что с переходящей на следующий год оплатой удастся привести в порядок около 450 жилых домов», — добавил Владимир Ткаченко.

Как рассказали «Континенту Сибирь» в мэрии, в ходе проверки на объектах бывают случаи вынесения замечаний подрядчикам. Все нарушения устраняются в обязательном порядке. А во время приемки объектов, помимо подписи специалиста государственного строительного контроля, обязательны одобрение и подпись представителей жильцов.

При этом жители контролируют весь процесс капремонта своих домов. Так, по словам старшей по дому на ул. Декабристов, 101 Нины Жегловой, соседи в целом остались довольны ремонтом. Но есть и нюансы.

«Наш дом был построен еще пленными немцами. Со стороны улицы стены толстые — в два кирпича с пересыпкой шлаком внутри по типу «сэндвич». Но возраст домов давал о себе знать. В последнее время крыша сильно прохудилась. Было такое, что от нее уже отрывались листы и шумели при сильном ветре. Также были протечки. Теперь все эти неполадки устранены. Заменили канализацию, покрасили фасад. Раньше он был желтоватый, но мы с соседями проголосовали за серо-голубой — в цвет расположенных рядом новостроек, — говорит старшая по дому. — Единственная просьба к строителям — восстановить в подвалах «продухи», отверстия для вентиляции, которые почему-то закрыли. Возможно, чтобы кошки не лезли или по иным причинам. Но они нам нужны, чтобы в подвальном помещении не стояла сырость», — отметила Нина Жеглова.

Как утверждает жительница дома, качественный капремонт, безусловно, продлевает эксплуатацию здания на какое-то время, добавляя запас прочности. Однако уже сейчас соседи, позитивно оценивая итоги капремонта, все же посматривают в сторону красивых новостроек по соседству, мечтая переехать в новое жилье.