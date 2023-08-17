В Красноярске в отношении руководителя организованного преступного сообщества Ярослава Малиновского возбуждено новое уголовное дело о вымогательстве на 25 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, в 2018 году фигурант организовал на территории Красноярского края преступное сообщество, в которое входило более чем 50 человек, и руководил им единолично. В мае того же года Малиновский вместе с подельником заставил жителя краевого центра оформить нотариальную доверенность на ряд объектов недвижимости в Красноярске. В случае отказа от ее подписания – обещали серьезно покалечить. Документ позволял его обладателю продать имущество по любой цене и кому угодно.

Опасаясь угроз, мужчина выполнил требования и передал все права на 6 квартир в домах на Взлетной и Норильской, а также нежилое помещение на Мичурина в Красноярске. Их суммарная стоимость составила 25 млн рублей. После оформления доверенности Малиновский сразу распорядился имуществом: часть продал, а часть раздал участникам преступной группы.

По данным обстоятельствам в отношении двух фигурантов возбуждено уголовное дело об особо крупном вымогательстве организованной группой лиц (п.п. «а, б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Напомним, 34-летний Малиновский объявлен в международный розыск, его местонахождение устанавливается, ранее следователи уже заочно предъявили ему обвинение по трем статьям: ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 2 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия).

В августе 2021 г. Малиновский с целью извлечения прибыли через подконтрольную фирму выиграл конкурс на постройку пляжно-развлекательного комплекса на территории МАУ «Татышев-Парк». Строительство велось на земельном участке, который отнесен к территории выявленного объекта археологического наследия «Красноярск. Поселение Остров Татышев-2», о чем бизнесмен достоверно знал. Однако начал строительство комплекса без проведения предварительных археологических работ и обеспечения сохранности объектов археологического наследия, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 79 млн руб.

Ранее мы писали о том, что подрядчик Татышев-парка в Красноярске оштрафован на 1 млн рублей за подкуп.