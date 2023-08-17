Перспективный портфель проектов ПСБ в рамках программы строительства жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), разработанной и реализуемой банком совместно с предприятиями отрасли в качестве мотивационного механизма привлечения и удержания высококвалифицированных кадров, составляет 50 млрд рублей.

Об этом заявил председатель ПСБ и глава Экспертного совета по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК Петр Фрадков в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023 (18+)».

«Обеспечение молодых кадров жильем – это ключевая, важная для всех тема, и создание таких преференций, как доступное жилье, является для работодателей конкурентным преимуществом в возросшей сегодня борьбе за профессиональные кадры. Главная особенность реализуемой ПСБ программы — создание условий для приобретения работниками предприятий квартир по ценам ниже рыночных. Программа набирает обороты, ее география обширна и продолжает расширяться – уже сейчас прорабатываются проекты в более чем 30 городах 26 регионов страны. Перспективный портфель – около 50 млрд рублей. В этом году начинаем строительство более 3000 квартир для ОПК», — сообщил Петр Фрадков, открывая совместное заседание подгруппы по вопросам мобилизационной подготовки в сфере экономики и Экспертного совета.

Глава ПСБ напомнил, что в рамках реализации проекта банк подписал более 30 соглашений о совместной работе по повышению доступности жилья для сотрудников предприятий и развитию инфраструктурных проектов. В проработке находятся проекты строительства суммарным объемом более 700 тыс. кв. м.

В рамках мероприятия участники дискуссии обсудили наработанный опыт реализации проектов по обеспечению работников ОПК жильем, сформировали предложения по развитию такой работы и договорились о продолжении реализации мотивационных программ с привлечением предприятий ОПК и региональных властей.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что ПСБ представил новую платежную карту на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».