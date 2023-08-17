Бывший начальник томского УФСИН отправится в колонию за взятки от заключенных

Ольга Степанова
 
Бывший начальник томского УФСИН отправится в колонию за взятки от заключенных
Фото из архива "Континента Сибирь"

Суд в Томске вынес обвинительный приговор бывшему первому заместителю начальника регионального УФСИН по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Томской области.

«В период с января 2020 года по июнь 2021 года на территорию исправительного учреждения незаконно провозилось и хранилось сырье для производства различных изделий, а впоследствии вывозилась готовая продукция. За незаконные действия и оказание общего покровительства фигурант получил от двоих осужденных денежные средства и иное имущество в качестве взяток на общую сумму свыше 1 900 000 рублей», — говорится в сообщении.

Суд приговорил виновного к 8 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 3 миллионов рублей с лишением права занимать руководящие должности в органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации сроком на 5 лет, лишением специального звания «полковник внутренней службы».

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о причине задержания главы исправительного центра ГУФСИН РФ по Красноярскому краю.

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