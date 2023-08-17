Новосибирским предпринимателям рассказали, как правильно настроить бизнес

Эффективное управление бизнесом и грамотное управление издержками является необходимым условием для успешной конкуренции на рынке. О том, как к этому прийти, рассказали на конференции «Настрой бизнес правильно» 17 августа в Новосибирске. Мероприятие было организовано компанией ITConstruct и проходило при поддержке центра «Мой бизнес».

Спикерами конференции выступили основатель ITConstruct Роман Петров, финансовый директор на аусорсинге Ольга Голова, бизнес-тренер Вячеслав Филатов, специалист по самоорганизации и эффективным командам Екатерина Консевич.

Эксперты рассказали об эффективных инструментах контроля и анализа, а также поделились своими кейсами, которые помогли им значительно увеличить прибыль и оптимизировать работу своих компаний.

Роман Петров на примере собственной компании и различных контрагентов (от поставщиков кондиционеров до строителей) рассказал о том, кому и какие плюсы дает внедрение CRM-систем. Ольга Голова поделилась опытом снижения затрат в компании, начиная от сокращения ФОТ через уменьшение рабочего времени сотрудников до сокращения арендных платежей по согласованию с арендодателем. Бизнес-тренер Вячеслав Филатов пояснил, как сократить затраты при закупках, и какие основные причины потери денег встречаются на практике. Cпециалист по самоорганизации и эффективным командам Екатерина Консевич на примере предприятия, производящего и продающего электротехнику, рассказала, где искать вклад команды в цели компании, и как ставить задачи сотрудникам.

Напомним, что ранее «Континент Сибирь» обсудил ситуацию на рынке веб-разработки, SEO и SMM с компаниями этой сферы.