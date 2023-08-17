В новосибирском «Новоколледже» назначен новый директор

Совет учредителей — коллектив новосибирского «Новоколледжа» принял решение об избрании нового директора, им станет кандидат философских наук Юрий Лобанов, сообщают в VK-сообществе образовательного учреждения.

Ранее Юрий Лобанов работал в СМИ, был пресс-секретарем Музея Новосибирска, а также заместителем начальника управления информационной политики НГТУ. Студенты и родители смогут познакомиться с новым директором уже 1 сентября!

В пресс-службе «Новоколледжа» также добавляют, что обновлен и административный состав — новая команда собрана из тех, кто работает в колледже едва ли не с самого его основания, и тех, кто только в этом году вольется в его коллектив.

«С одной стороны, это означает что базовые ценности «Новоколледжа» несомненно сохранятся. С другой стороны, колледж получит новый импульс к формированию позитивной повестки в региональном образовании и конструктивному взаимодействию с заинтересованными и нацеленными на созидание партнерами. Ну и новое публичное представительство, конечно же», — отметил в своем посте на личной странице «ВКонтакте» бывший директор, основатель «Новоколледжа» Сергей Чернышов*.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что суд в Новосибирске оштрафовал «Новоколледж» на 50 тысяч рублей.

* Сергей Чернышов 26 мая 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России внесен в реестр иностранных агентов.