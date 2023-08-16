На идущем в США судебном процессе бывший высокопоставленный сотрудник ФБР сообщил, что в интересах Олега Дерипаски работал на введение санкций против известного российского предпринимателя Владимира Потанина. Оба бизнесмена являются совладельцами крупнейших предприятий Красноярского края. Политтехнолог Алексей Аксютенко прокомментировал «Континенту Сибирь», как новость восприняли в Красноярском крае, и какой эффект она может оказать.



Напомним, что американская новостная компания ABC News во вторник 15 августа сообщила о том, что бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Чарльз МакГонигал, которого судят за нарушение американского санкционного законодательства, признал свою вину в работе на известного российского бизнесмена, основателя «Русала» Олега Дерипаску. Бывший руководитель отдела контрразведки ФБР в Нью-Йорке, уволившийся из ведомства в 2018 году, сознался, что получал от Дерипаски жалование и помогал ему обходить санкции, наложенные на него США, а также занимался сбором сведений, которые помогли бы внести в санкционный список давнего конкурента Дерипаски — главу «Норильского Никеля» Владимира Потанина.

Как сказал «Континенту Сибирь» политтехнолог Алексей Аксютенко, в Красноярске «ни для кого не являются секретом очень непростые отношения Владимира Потанина и Олега Дерипаски». Поэтому новость о том, что Олег Дерипаска для борьбы с Владимиром Потаниным использовал высокопоставленных сотрудников ФБР, по словам Аксютенко, не стала какой-то сенсацией. «Репутация того же Дерипаски в Красноярске который задыхается от «черного неба», в том числе, благодаря заводу, принадлежащему бизнесмену, хуже некуда. Особенно, учитывая то обстоятельство, что налоги кампания в бюджет края, по имеющимся данным, платит по остаточному принципу. Так что ничего нового», — предположил собеседник издания.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Владимир Потанин занял второе место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes.