Депутат горсовета Новосибирска и член инициативной группы по проведению референдума о возврате прямых выборов мэра Антон Картавин вышел на одиночный пикет в Академгородке. Информация об этом с фото Картавина появилась в ТГ-канале «Ненаучный Городок».

Как сообщается, акция посвящена референдуму о возврате прямых выборов главы местного самоуправления в Новосибирске. На плакате в руках Картавина написано «Депутаты отменили выборы мэра. Хочешь вернуть? Спроси меня, как».

Некоторое время назад члены инициативной группы по проведению референдума объявили о сборе подписей под коллективным судебным иском, которым намерены доказать ущемление прав жителей города из-за отмены прямых выборов городского главы.

В удовлетворении предыдущего иска, который содержал требование признать отказ регионального Заксобрания в проведении референдума незаконным, суд инициативной группе отказал.

Напомним, инициативная группа по проведению референдума за возврат традиционных выборов глав территорий в Новосибирской области была зарегистрирована избирательной комиссией региона 5 июня. Инициативу направили в областное Законодательное собрание, профильный комитет которого рекомендовал отказать организаторам плебисцита. На сессии 6 июля депутаты большинством голосов высказались против инициативы — «нет» референдуму сказали 44 парламентария.

Ранее мы сообщали, что ЕСПЧ присудил компенсацию за административное преследование депутату горсовета и члену инициативной группы по регистрации упомянутого референдума Светлане Каверзиной.