Участники фестиваля «Звездопад Персеиды» смогут наблюдать прохождение сквозь земную атмосферу метеорного потока, в честь которого и названо мероприятие. Также им предложат познавательно-развлекательную программу на высоте более километра от уровня моря. Информацией о фестивале поделилась пресс-служба Сбера.

Сбер и курорт «Манжерок» сообщают о том, что все желающие в конце этой недели могут посетить фестиваль «Звездопад Персеиды». Мероприятие состоится 19 и 20 августа в палаточном лагере «Приют Караташ» на поляне Топшуур на вершине Малой Синюхи.

Участники смогут увидеть уникальное природное явление – метеорный поток Персеиды, который пройдет в эти дни над Землей. Кроме того, в программе для гостей фестиваля предусмотрены акустический концерт на высоте 1240 м, лекции о космосе от астрономов, чайные церемонии и медитативные практики, а также экскурсия по алтайским экотропам.